सवा करोड़ रुपए में बेची जमीन फिर फांसी के फंदे पर लटका मिला 5 लोगों का शव, मामला संदिग्ध

टीकमगढ़. टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में एक ही परिवार के पांच लोगों का शव फंदे में झूलता मिला। दरअसल, खरगापुर के गंज मोहल्ला में रविवार सुबह एक ही परिवार के पांच लोगों के शव फंदे पर मिले। घटना की जानकारी तब लगी जब सुबह दूधवाला पहुंचा। दूधवाले ने पुलिस को मामले की सूचना दी।

हत्या या आत्महत्या?

मामला हत्या का है या आत्महत्या का अभी संदिग्ध है। पुलिस दोनों ही एंगल से इसकी तलाश कर रही है। घटना के पीछे की मुख्य वजह जमीन का सौदा बताया जा रहा है। हाल ही में इस परिवार ने सवा करोड़ रुपए में एक जमीन बेची है। जानकारी के अनुसार, धर्मदास सोनी (62), पत्नी पूना (55) एक साथ फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। खिड़की के कुंदे पर 4 साल का मासूम नाती सानिध्य के गले में भी फंदा पड़ा था। कमरे के हैंड ड्राफट में बहू सोनम और दूसरे कमरे में धर्मदास के इकलौते बेटे का शव लटका मिला।

Madhya Pradesh: Five members of a family were found hanging at their house in Khargapur of Tikamgarh district yesterday. Tikamgarh SP Prashant Khare says, "FSL team called, probe underway. We can't ascertain the cause of deaths as of now. Postmortem of the bodies will be done." pic.twitter.com/kDsabMWQ7e