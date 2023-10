लाड़ली बहना गैस सव्सिडी योजना में पंजीयन कराने लग रही भीड़

लाड़ली बहना गैस सव्सिडी योजना का पंजीयन कराने के लिए ग्राम पंचायत और नगरपरिषदों के साथ गैस एंजेसियों पर महिलाओं की भीड दिखाई दे रही है। उस भीड़ में सबसे अधिक परेशानियां उन्हें हो रही है जिनका नाम मेल ना खाना, एलपीजी आइडी का ना होना, लाडली बहना योजना में पंजीयन होना और उज्ज्वला में पंजीयन नहीं होने वालों को हो रही है।

Dear sisters are facing problems due to lack of name mail and Ujjwala registration.