एक जिला एक उत्पाद में अदरक की खेती के लिए आएगा नया और बच्छी उपज वाला बीज

टीकमगढ़. एक जिला एक उत्पाद में अदरक की खेती पर जोर दिया गया है। उस फसल के लिए निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी को मंडी बनाया गया है। जिसकी खरीदी के लिए २१ लाइसेंस दिए गए है। अब बेहतर उपज पाने के लिए उद्यानिकी विभाग ने उच्च क्विालिटी के बीज की डिमांड़ भोपाल कृषि संस्थानों में की थी। लेकिन वहां पर अदरक की बैरायटी नहीं मिली। उसके बाद महाराष्ट्र और उडीसा में डिमांड भेजी है। वहां से ११०० क्विंटल बीज मांगा जाएगा। उस बीज अदरक को ५० हैक्टेयर में लगाया जाएगा। जिससे किसानों को लाभ देकर अदरक की खेती का दायरा बढाए जाने के प्रयास किए जा रहे है।

नकद और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद में अदरक की खेती को चुना गया है। इसी वर्ष से अदरक की खेती करके मंडी को चालू किया गया है। इसके साथ ही अदरक खरीदने के लिए लायसेंस भी दिए गए है। अब उद्यानिकी विभाग द्वारा उच्च क्विालिटी और नए बैरायटी वाले अदरक बीज की खेज कर रहा है। जिसमें किसानों की उपज का दायरा बढ़ सके। इसके साथ ही अन्य फसलों को छोड़ अदरक को मुख्य फसल बनाकर आर्थिक स्थिति में सुधार करे। उसके लिए उद्यानिकी विभाग ने अदरक बीज के लिए भोपाल डिमांड की है। लेकिन भोपाल के कृषि संस्थानों में उच्च क्विालिटी का बीज नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण महाराष्ट्र और उडीसा से अदरक मंगवाया जाएगा।

यह की गई मांग

उद्यानिकी विभाग के संचालक ने बताया कि १०० क्विांटल टीकमढ़ और १००० क्विंटल निवाड़ी में अदरक को बोया जाएगा। ५० हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। उन किसानों के लिए नया बीज लाने का प्रयास किया जा रहा है। अदरक बीज की खोज कई जिलों और प्रदेशों में कर चुका हूं। लेकिन कही भी अच्छा बीज नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र और उडीसा से बीज की मांग की गई है।

पहली बार दिए गए अदरक खरीदी के लिए लाइसेंस

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में अदरक खरीदी के लिए २१ लाइसेंस पहली बार जारी किए गए है। जिसमें 7 स्व सहायता समूह और १४ व्यापारियों के लाइसेंस जारी किए गए है। उन व्यापारियों द्वारा १9०० रुपए क्विंटल के हिसाब से अदरक इस वर्ष 9० किसानों से 7० क्विंटल खरीदा गया है।

पहली बार लगाई गई मंडी, किसानों को मिली राहत

किसानों का कहना था कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पहली बार अदरक की मंडी लगाई गई है। इस मंडी से निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के साथ सागर जिले के किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को अच्छा भाव भी मिला। इस कारण से मुनाफे की खेती करने में किसानों का मन लगा है। किसानों का कहना था कि अच्छे उत्पाद के लिए अच्छे बीज की जरुरत है। जिसकी उपज और सही समय पर बाजार में आ सके।

Demand for seeds sent to Maharashtra and Orissa, target of sowing 1100 quintals of ginger for 50 hectares