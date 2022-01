आयुष बिंग विभाग में दो साल से सर्दी, जुकाम और बुखार के अलावा नहीं आ रही दवाएं

जिले के आयुष अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ आधा दर्जन से अधिक दवाएं दो वर्षो से नहीं है। जहां आयुर्वेद की दवाओंं पर विश्वास करने वाले रोगियों को बगैर उपचार के वापस लौटना पड़ रहा है।

Demand letter given five times, out of 125 types of medicines, only half a dozen are available