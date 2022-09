मप्र वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन दैवेभ कर्मचारियों ने की हड़ताल

जिले के मप्र वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन दैवेभ कर्मचारियों ने निजी कम्पनी को दिए गए ठेका के विरोध में हड़ताल शुरु कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने बडोरा घाट के वेयर हाउस का मुख्य दरवाजा बंद करके प्रदर्शन किया है।

Published: September 10, 2022 11:59:04 am



टीकमगढ. जिले के मप्र वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन दैवेभ कर्मचारियों ने निजी कम्पनी को दिए गए ठेका के विरोध में हड़ताल शुरु कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने बडोरा घाट के वेयर हाउस का मुख्य दरवाजा बंद करके प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए कलेेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों ने बडोराघाट स्थित वेयर हाउस के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संगठन के अजीत राय ने बताया कि आरबी एसोसिएट भोपाल को निगम के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय में 3662 श्रमिक उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह आदेश निगम एवं कर्मचारियों के हित में नहीं है। वर्तमान में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते रहे। उन्होंने कहा कि सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब निजी कंपनी को श्रमिकों के लिए ठेका दिया जा रहा है। जिससे एक ओर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। वहीं दूसरी ओर निजी कंपनी को ठेका देने से निगम को भी नुकसान होगा। शुक्रवार को विरोध में वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल करते हुए नारेबाजी की।





Demonstration against award of contract to private company