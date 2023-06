पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी बोर्ड परीक्षाओं में फि सड्डी रहा जिला

शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त शिक्षण साधन होने के बाद भी रिजल्ट में जिला फिसड्डी रहा है। इस लापरवाही पर जिला प्रशासन ने डीइओ, बीआरसी, बीइओ को कारण बताओं नोटिस देने की तैयारी में है। जिसमें हाइस्कूल के ११९ और हायर सेकेंडरी के ३५ प्राचार्यो को नोटिस देने की सूची में शामिल किया गया है।

