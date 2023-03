ऋ ण माफ ी की आस में बढ़ रहा बिजली बिल

चुनावी साल शुरू होते ही बिजली उपभोक्ता ऋण माफी की राह देख रहे है। जिसके कारण जिले में १ अरब ६५ करोड ६९ लाख रुपए से अधिक बिल बकाया जिले में पड़ा हुआ है। जबकि उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना और कृषि पंपों में अटल कृषि ज्योति योजना का लाभ ले रहे है। उनके एक यूनिट पर २२ फीसदी ही राशि उपभोक्ताओं से ले रही है। उसके बाद भी सालों से बिल जमा नहीं किए जा रहे है।

