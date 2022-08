गर की विभिन्न कॉलोनियों में मलेरिया, डेंगू, मच्छरों का प्रकोप बढऩे की संभावना जताई जा रही है। कई स्थानों पर गंदा पानी भरा हुआ है। जहां उन्हें निकलने के लिए जगह नहीं बनाई गई है। नपा ने भी इस बार खाली प्लाट मालिकों पर शिकंजा भी नहीं कसा है।

Dirty water all over the place, problems may come in the coming days, Napa does not care