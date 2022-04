हवाओं के झोकों से हो रहे शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मरों पर फैला तारों का मकडज़ाल

शहर के चौक चौराहों पर खड़े बिजली ट्रांसफार्मरों में फैली अव्यवस्थाओं का मकडज़ाल किसी से छुपा नहीं है। हवाओं के झोकों में शॉर्ट सर्किट और निकल रही आग की चिंगारियां लोगों को दहशत में डाले हुए है।

Do not suffer the consequences of accidents due to negligence being done in maintenance