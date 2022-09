खण्डहर में तब्दील हो रहा पशु चिकित्सालय

इन दिनों पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियांं फैल रही है। जिसमें लम्पी रोग शामिल है, लेकिन सरकारी पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। जहां पशु पालकों को निजी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



टीकमगढ़. इन दिनों पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियांं फैल रही है। जिसमें लम्पी रोग शामिल है, लेकिन सरकारी पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। जहां पशु पालकों को निजी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पशु अस्पताल खण्डहर दिखाई दे रहा है। जिसका कई स्थानों से सीमेंट निकल गया है। कभी-कभी तो बारिश के दौरान सीमेंट गिरा। उस कारण से कर्मचारी भयभीत है।

पशुपालक अजनौर निवासी अमर सिंह लोधी, झ्गिरजा लाल साहू, टपरन निवासी बन्दूलाल लोधी, पातरखेरा निवासी खरगा पाल पातरखेरा, ऊदल अहिरवार, अमना आदिवासी, देवीसिंह, महेंद्र सिंह, दिपक सिंह, सूरज लोधी, मंगल, राजबहादुर, विनोद, भूपत सिंह, जितेंद्र , विजय सिंह, राजकुमार राय, राज, विवेक नगाइच ने बताया कि अजनौर गांव में पशु अस्पताल बना हुआ है। इस अस्पताल में एक दर्जन से अधिक गांव जुड़े है। जहां के पशुओं का उपचार किया जाता है। लेकिन कई वर्षो से यहां की अव्यवस्थाएं बढ़ गई है। वहां पर कार्यालय सहायक और के साथ एक अन्य कर्मचारी तैनात रहते है, लेकिन डॉक्टर गायब है। जिसके कारण पशु पालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

खण्डहर हो रहा पशु अस्पताल

क्षेत्र के लोगों का कहना था कि पशु अस्पताल चारों ओर से खण्डहर हो गया है। यहां पर पशुओं के उपचार के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई है। डॉक्टरों ने भी उपचार का कार्य बंद कर दिया है। जिसके कारण पशु पालकों ने निजी डॉक्टरों से उपचार कराना बंद कर दिया है। उनका कहना था कि पशु अस्पताल खण्डहर पड़ा है। जिसके सुधार के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है।

पशुओं को पनप रहे रोग

ग्रामीणों का कहना था कि आसपास के गांवों में लम्पी रोग दिखाई दे रहा है। उस रोग से कई पशु पीडि़त है। उस बीमारी के कारण पालकों को चिंता होने लगा है । अस्पताल के डॉक्टरों को फोन लगाया जाता है। लेकिन रिसीव नहीं होता है। उनकी लापरवाही के कारण कई पशुओं ने जान गवा दी है। जिसके कारण पशुओं के साथ पालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।





Doctors are not sitting, taking help of private doctors to treat animals