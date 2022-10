बिना साहब चल रही बड़ागांव तहसील

बड़ागांव तहसील भगवान भरोसे ही चल रही है। यहां तहसील को शुरु हुए काफी समय हो गया है, लेकिन यहां न तो तहसीलदार की नियुक्ति हुई है और न ही एसडीएम कोर्ट लगा है। विदित हो कि यहां सप्ताह में एक-दो दिन एसडीएम कोर्ट लगना था।



टीकमगढ़/बड़ागांव धसान. बड़ागांव तहसील भगवान भरोसे ही चल रही है। यहां तहसील को शुरु हुए काफी समय हो गया है, लेकिन यहां न तो तहसीलदार की नियुक्ति हुई है और न ही एसडीएम कोर्ट लगा है। विदित हो कि यहां सप्ताह में एक-दो दिन एसडीएम कोर्ट लगना था। ऐसे में क्षेत्र के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार के न होने से किसानों के काम समय पर नहीं हो पाता। किसानों को महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। बड़ागांव तहसील के तहत पटवारियों की बात करें तो लगभग 25 सेवाएं दे रहें है मगर मुख्यालय पर एक भी पटवारी मौजूद नहीं रहता। इतना ही नहीं नगर परिषद बड़ागांव में पिछले सात महीने से बिना इंजीनियर के चल रही है। नगर परिषद इंजीनियर मनीष विश्वकर्मा घुवारा नगर परिषद में पदस्थ हैं जिसे बड़ागांव नगर परिषद का प्रभार दिया गया है। इसी तरह बड़ागांव सीएमओ राजेश अवस्थी को भी कारी नगर परिषद का प्रभार दे दिया गया है। अधिकारियों के नहीं होने से नगर की साफ सफाई से लेकर अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि नगर में जगह जगह नालियों पर डले जाल टूट चुके हैं। इसी तरह खुली पड़ी नालियों में आए दिन हादसे हो रहे हैं। विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अतर्गत बस स्टैंड का कार्य अधूरा पड़ा है। पार्क में विवाह घर का निमार्ण कार्य अधूरा है, वहीं तालाब पर पार्क का निमार्ण कार्य अब तक शुरु ही नहीं किया गया है। बस स्टैंड पर नई दुकानों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। नगर में दर्जनों निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं।

Dozens of construction works incomplete in the city