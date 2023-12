पुलिया निर्माण के लिए सालों से देते रहे पाल मोहल्ला वासी प्रशासन के नाम आदवेदन

जतारा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दिगौड़ा में पाल मोहल्ला की पुलिया वर्षों से टूटी पड़ी थी। पुलिया के पास बाइक और चार पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते थे। उसके निर्माण के लिए मोहल्ला वालों द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलक्टर के नाम पत्र दिए गए, लेकिन उनके द्वारा पुलिया निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया।

Due to lack of action, people of Pal Mohalla collected donations and constructed a culvert.