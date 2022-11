शहर की बिगड़ गई यातायात व्यवस्था

बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक शहर में कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। जहां आमजन एक से लेकर ड़ेढ घंटे तक जाम में फंसे रहे और स्टेट बैंक चौराहा पर कार, स्कूल बस, लोडिंग वाहन, तीन पहिया के साथ दो पहिया वाहनों की लम्बी- लम्बी लाइनें दिखाई देती रही।

Due to lack of attention, it took hours to accumulate, heavy vehicles and trouble due to encroachment on roads