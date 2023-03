आरटीई योजना के लिए तीन दिन शेेष, आज तक जिले में ३३४ ही हुए आवेदन

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कमजोर वर्ग परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में २५ फीसदी प्रवेश देने के लिए १३ मार्च से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया की जानकारी निजी स्कूल संचालकों को छोड कमजोर वर्ग के परिवारों को नहीं है। जिसके कारण टीकमगढ़ जिले में आज तक ३३४ आवेदन ही हो पाए है। जिसमें १५० आवेदनों का वैरीफिकेशन हो गया है। जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि २३ मार्च बताई जा रही है।

Due to lack of publicity children of weaker sections are not getting benefit in RTE scheme