चालू होकर बंद हो गया जिला स्तरीय १०० सीटर बालक छात्रावास

जिला स्तरीय १०० सीटर बालक छात्रावास खोलने के आदेश १० मई २०१८ में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी किया गया था। ६ नवंबर २०१९ में चालू करने के लिए वार्डन नियुक्त किया गया था। जिसमें २० से २५ छात्रों को प्रवेश दिया गया था। उसके कुछ महीने बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद से छात्रावास बंद पड़ा है।

Due to non-availability of building, it will be started in primary and secondary classes