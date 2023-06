बिना प्लानिंग के बीच चल रही नालों और नालियों की सफ ाई

नालियों की सफाई को लेकर वार्डों की स्थिति खराब बनी हुई है। नालियां कचरा से बंद पड़ी है जिसकी दुर्गंध मोहल्लों के साथ घरों में पहुंच रही है।

Due to not paying attention in time, the problem will increase in the rain