बेमौसम बारिश में किसानों को टीन शेड़ों के नीचे नहीं मिल रही अनाज रखने की जगह

कृषि उपज मंंडी में अनाज आना शुरू हो गया है, लेकिन मंडी में किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड़ों में व्यापारियों का अनाज किसानों के नाम पर रखा गया है। जिसके कारण किसानो ंको कचरे से सने मैदान में अनाज को बेचने ढेर लगाना पड़ रहा है।

Due to the flexible system of management, farmers are planting grains in the field