दस साल से उद्घाटन की बाट जोह रहा बस स्टैंड

यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नगर परिषद के टेहरका रोड पर सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड आज 10 साल बाद भी उद्घाटन के लिए तरस रहा है। इस बस स्टैंड का उद्घाटन तो हुआ नहीं लेकिन वहां पर शराब की दुकान खुल गई है।

Due to the neglect of the government, the camp of anti-social elements at the bus stand