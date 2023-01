सड़कें चौड़ी, फिर भी लग रहा शहर में जाम

नगर की सड़कें पहले से अधिक चोड़ी हो गई है। उन पर क्रॉसिंग के दौरान भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन दुकानदारों ने सड़कों पर ही दुकानों को सजा रखा है। जिसके कारण वन साइड के वाहन को निकलने में परेशानियां उत्पन्न हो रही है।

Efforts are not being made by the responsible officials to get rid of the jam