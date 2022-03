अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के बंद पड़े कूलर, धूप की तपन और गर्म हवाओं से राहत पाने पेड़ की छावं में जा रहे मरीज के परिजन

जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी और दुर्घटनाओं के मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। सर्जिकल वार्डो में धूप की तपन के से गर्म हवाओं के लपेटे लग रहे है।

टीकमगढ़. जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी और दुर्घटनाओं के मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। सर्जिकल वार्डो में धूप की तपन के से गर्म हवाओं के लपेटे लग रहे है। जिसके कारण मरीजों के परिजन और मरीज पेड़ों की छांव का सहारा लेते दिखाई दे रहे है। अधिकतर अस्पताल मैदान में ठंडे क्षेत्र की खोज बीन कर रहे है। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा कूलर चालू कराने की कोई पहल नहीं की जा रही है।

गुरुवार की दोपहर पत्रिका की टीम ने अस्पताल के सर्जिकल वार्डो में देखा तो कूलर बंद और पंखे चलते दिखाई दे रहे थे। खिड़कियां भी खूली पड़ी थी। बाहर से गर्म हवाएं अंदर प्रवेश कर रही थी। वार्डो में पंखों की हवा भी काम नहीं कर रही थी। मरीजों को एक तरफ तो दर्द सता रहा था। और दूसरी तरफ गर्मी परेशान कर रही थी। एक वार्ड फुल था और दूसरा वार्ड मरीजों से आधा भरा हुआ था। डॉक्टर मरीजों का उपचार कर रहे थे। लेकिन प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाएं कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वाटर कूलर, कूलर के साथ अन्य कार्यो को जल्द पूर्ण कराने के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है।

बंंद पड़े थे कूलर

अस्पताल के बाहर गर्मी रिकार्ड बना रही है। उसके साथ ही सड़कों और अस्पताल के अंदर गर्म हवाएं यहसास करा रही है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा वार्डो को ठंडा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पंखे की चलते दिखाई दे रहे है। एक सर्जिकल वार्ड की खिडकियों में एक-एक कूलर रखा हुआ है। लेकिन वह बंद पड़े हुए है। जिसके कारण लोगों को गर्मी महसूस होरही है।

दोपहर में मरीजों को होती है तकलीफ

मरीज के परिजन महेंद्र सिंह यादव और मुकेश यादव ने बताया कि सुबह ११ बजे तक और शाम बजे से अस्पताल में ठंडक होती है। १२ बजे के बाद गर्मी का यहसास होने लगता है। जिसके कारण अस्पताल में अधिकांश मरीज ही पलंग पर मिलते है। उनके साथी ठंडक में पहुंच जाते है। कूलरों को चालू करने की बात कल की जा रही थी। लेकिन मामले में आज कोई प्रयास नहीं किया गया है।





Efforts are not being made to start the coolers, the patients getting worried