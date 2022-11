रबी सफलों की सुरक्षा को लेकर किसानों की बढ़ी परेशानी

रबी सीजन की बोवाई ६० फीसदी से अधिक हो गई है। कही-कही फसलों की सिंचाई भी होने लगी है। लेकिन सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से उनकी रखवाली करना कठिन हो गया है। जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।

Efforts of Animal Department and Panchayat Department are not visible, operated cowsheds became showpiece