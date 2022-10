पुलिस लाइन से शुरु हुआ नाला भटनागर कॉलोनी में खत्म, बारिश के समय बन जाता है तालाब

शहर का वार्ड 18 अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र गंदे पानी के बीच संचालित है और पुलिस लाइन से आने वाला नाला भटनागर कॉलोनीके पहले खत्म हो गया है। कई स्थानों के नाले और नालियों में कब्जा करके भवन निर्माण कर लिए है।



टीकमगढ़. शहर का वार्ड 18 अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र गंदे पानी के बीच संचालित है और पुलिस लाइन से आने वाला नाला भटनागर कॉलोनीके पहले खत्म हो गया है। कई स्थानों के नाले और नालियों में कब्जा करके भवन निर्माण कर लिए है। बारिश के समय बम्हाण कॉलोनी और भटनागर कॉलोनी की हालत तालाब जैसी बन जाती है। वहीं खाली प्लाट वार्ड की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहे है। नवनिर्वाचित पार्षद भी वार्ड वासियों के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे है। हालांकि उन्होंने वार्ड की सभी समस्याएं नपा में दे चुके है।

वार्ड १8 की स्थिति वार्ड१7 जैसी ही बनी हुई है। कॉलोनी के बीच में भैंसों का तबेला और रहवासी क्षेत्र में गोबर के ढेर खाली प्लाटों में लगाए है। वहां से विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का पनपना होता है और वहीं कीटाणु रहवासी क्षेत्र में फैलकर आमजनों को नुकसान पहुंचाते है। आमजनों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्थाएं की जगहों पर नगरपालिका और मलेरिया विभाग भी कीटाणुओं को खत्म करने का प्रयास भी नहीं करते है। हालांकि मोहल्ले के लोगों द्वारा नपा के साथ कलेक्टर से शिकायतें भी की गई। उसके बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

नालियों पर अतिक्रमण, कॉलोनियों में भर जाता है पानी

सुभाषपुरम, शिवशक्ति कॉलोनी, भटनागर कॉलोनी के साथ अन्य कॉलोनियों में नाले और नालियां नहीं होने से सड़कों पर बारिश के पानी के साथ घरों से निकलने वाले पानी का बहाव सड़कों पर होता है। बारिश के समय तो यह कॉलोनी तालाब जैसी बनी रहती है। जहां से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं के साथ मंदिर जाने वाले भक्तों को भी समस्यओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं के समाधान के लिए कई वर्षो से नगरपालिका के साथ कलेक्टर को शिकायतें करते आ रहे है। उसके बाद भी कार्रवाई जस की तस बनी हुई है।

नाले और नालियों पर अतिक्रमण

पुलिस लाइन से गंदा और बारिश का पानी सुभाषपुरम में आता हैं। वहां से नालियों के माध्यम से बम्हाण कॉलोनी होते हुए कुंवरपुरा रोड होते हुए भटनागर कॉलोनी में पहुंचता है। लेकिन भटनागर कॉलोनी के पहले नाले खत्म हो गए है। उन नालों पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण कर लिया है। जिसके कारण नाले और नालियां सकरी हो गई है।

गंदे पानी के बीच संचालित हो रही आंगनबाड़ी

सुभाषपुरम कॉलोनी के पहले आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है। वहां एक पुलिया पर नाला बना हुआ है। जहां से पुलिस लाइन का पानी आता और आंगनबाड़ी के पास जमा होता है। वह पानी महीनों भरा रहता है । उसी जगह पर नौनिहाल केंद्र में आते है। जहां पर दुर्गंध तो आती ही है। इसके साथ ही नौनिहालों को कीटाणुओं का सामना करना पड़ता है। उस स्थान से महिला बाल विकास और नगरपालिका द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए प्रयास किए गए। लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है।

