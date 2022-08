मार्च, अप्रेल और मई में बिजली मीटिरों की रीडिंग सामान्य और बिल सैकड़ों में आते थे। जुलाई में रीडिंग अधिक करने से बिजली के बिल करंट मार रहे है। यह समस्या सबसे अधिक बडागांव धसान और खरगापुर क्षेत्र में बताई जा रही है।



टीकमगढ़. मार्च, अप्रेल और मई में बिजली मीटिरों की रीडिंग सामान्य और बिल सैकड़ों में आते थे। जुलाई में रीडिंग अधिक करने से बिजली के बिल करंट मार रहे है। यह समस्या सबसे अधिक बडागांव धसान और खरगापुर क्षेत्र में बताई जा रही है। वहीं ओआइसी का विरोध किया जा रहा है, उन पर यह भी आरोप लगाए जा रहे है कि बगैर बिजली जलाए रीडिंग की बढोत्तरी करना और सिंगल बत्ती वाले घरेलू कनेक्शनधारियों को सैकड़ों में रीडिंग और हजारों में बिल थमाना मामूलली बात हो गई है। यहां तक यह भी बताया जा रहा है कि ओआइसी की मनमानी के कारण रीडिंग बाचकों ने काम छोड़ दिया है। उन्हें हटाने की मांग बिजली उपभोक्ताओं ने की है।

बडागांव धसान क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता अमर सिंह लोधी, बलदीन लोधी, लालचंद लोधी, करी राजपूत, भैया राजा, दिशन लोधी, सुशील लोधी, भोले राजपूत, मुन्ना असाटी, सुनील जमींदार, हल्कू यादव, ओमप्रकाश लोधी, रामप्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि महंगाई के साथ बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। मनमानी रीडिंग दर्ज करना और हजारों में एक बत्ती घरेलू कनेक्शनधारियों को बिल थोपना परेशानी बनती जा रही है। रीडिंग सुधार और शिकायत की बात करने पर चोरी की बिजली दर्ज करने की धमकियां देना कोई आम बात नहीं है। अगर जिम्मेदारों द्वारा उस मामले में ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी महीनें में बडागांव धसान और खरगापुर ओआइसी के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी बिजली कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की होगी यह बात अजनौर, सापौन, दरी, श्यामपुरा, अमरपुर, समर्रा, डूडा के साथ दर्जनों गांव के उपभोक्ताओंं ने कही है।

बडागांव धसान ओआइसी की मनमानी, महीनों से ट्रांसफार्मर गायब और सैकड़ों में आ रही रीडिंग

उपभोक्ताओं का कहना था कि सापौन, अजनौर के साथ दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रांसफार्मर गायब है। लेकिन वहां के उपभोक्ताओं के बिजली मीटिरों की रीडिंग भीषण गर्मी से अधिक दर्ज कर रहे है। उसके बाद बिल जनरेट करके हजारों के बिल घरेलू उपभोक्ताओं के हाथों में थमाए जा रहे है। वहीं बिजली का आंख मिचौली खेलने वाली बात भी किसी से छुपी नहीं है।

कई बार कर चुके शिकायत

अजनौर के अमर सिंह और रामप्रकाश विश्वकर्मा का कहना था कि अजनौर और सापौन के मटयाखेरा गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। दूसरा बदलने के लिए ओआइसी द्वारा खराब ट्रांसफार्मर उठा लिया गया था। लेकिन आज तक वापस नहीं आया है। जबकि ग्रामीणों द्वारा ट्रांसफार्मर रखे जाने के लिए शिकायत भी की थी। लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।





Electricity bills are being taken by increasing the readings and current, demand for removal of ORIC