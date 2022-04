३० गांवों में छाया अंधेरा, गर्मी से मचा हाहाकार

जिले के ढाई दर्जन गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। वहां की बिजली लाइनों को बंद कर ट्रांसफार्मरों को कम्पनी ने उठा लिया है। उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल भी लगातार आ रहे है। वहां के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने का कारण बताया जा रहा है।

Electricity company took out transformers for not paying the bill