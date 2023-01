शहरीय क्षेत्रों में लगाए जाएगें स्र्माट बिजली मीटर

बिजली कं पनी शहरीय और नगर परिषद क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने की पहल शुरू कर रही है। यह मीटर अब शहर की दुकान और छोटे कारोबार संस्थानों पर लगाए जाएगें। जिससे रीडिंग लेने और बिलों में होने वाली गडबड़ी की झंझटों से छूटकारा मिलेगा।

Electricity theft will be curbed, the hassle of writing meter readings will end