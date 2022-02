केंद्रीय मंत्री ने दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए निर्मित स्वदेशी सुगम्य केन का किया लोकार्पण

दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण करने के लिए सोमवार को राजेंद्र पार्क में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में १ हजार ५7१ दिव्यांगजनों को २ करोड़ ३२ लाख रुपए की लागत से ६ हजार ५६१ निशुल्क वितरण किए गए।

Equipment distributed to 1571 beneficiaries of ADIP and Rashtriya Vayoshri Yojana