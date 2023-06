बिजली के खंभों पर केबलों का लगा मकडजाल

Submitted by:

बिजली कंपनी पूरे साल रखरखाव का कार्य करती है। उसके बाद भी बिजली आंखे मिचौली का खेल रही है। हल्की बारिश या फिर हवाओं में बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। यह स्थिति शुक्रवार की दोपहर हुई हल्की बारिश के दौरान देखने को मिली है।

Even after maintenance, bird houses made in pillar boxes