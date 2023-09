व्याापारियों की मांगों को लेकर १० दिनों से कृषि उपज मंडी बंद

व्यापारियों की मांगों पर कृषि उपज मंडी १० दिनों से बंद है लेकिन किसानों ने मंडी में अनाज लाना बंद नहीं किया। अनाज की खरीददारी भी की जा रही है, यह कौन कर रहा है, जिसकी जानकारी मंडी प्रबंधन को है। उन्होंने संबंधित व्यापारी पर पेनाल्टी भी लगाई है,

Even after that, grains are coming in the market, traders are buying, penalty deducted for protesting