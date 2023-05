सडक़ किनारे खड़े सूखे पेड़ दे रहे हादसों को आमंत्रण, क्रॉसिंग के समय बड़े वाहनों को होती है परेशानी

जीवन के लिए हरे भरे पेड़-पौधे जिदगी देते हैं, तो सूखे पेड जान भी ले सकते हैं। जिले की सडक़ों किनारे कई ऐसी जगह हैं, जहां सूख चुके पेड़ ऐसी घटनाओं को निमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है।

Even after the trees are dry, the department is not trying to cut