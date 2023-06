रूक जाना नहीं योजना में हाइ स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं का दूसरा दिन

Submitted by:

रूक जाना नहीं योजना के तहत कक्षा १० वीं और १२ वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। पहला पेपर १५ जून और दूसरा पेपर १६ जून शुक्रवार को आयोजित किया गया लेकिन परीक्षा केंद्र का नाम शॉर्ट में लिखने से छात्र-छात्राएं और अभिभावक प्रवेश लेकर घूमते रहे।

Exams will be held till June 24, students searching for senior basic school