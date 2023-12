एक महीने बाद भी बम्होरीकलां नहीं पहुंचा सुजारा बांध की पाइप लाइन का पानी

रबी सीजन की सिंचाई के लिए एक महीना पहले सुजारा बांध की नहर शुरू हो गई थी। उससे रमपुरा टैंक को छोड़ा गया था। पलेरा हार तक सिंचाई के लिए पानी पहुुंच गया है, लेकिन जतारा क्षेत्र के बम्हारीकलां के साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्र के मौजे में पाइप लाइन का पानी नहीं पहुुंचा है।

Farmers are worried about irrigation, going through a period of crisis