आज तक १8 किसानों ने ही बेचा खरीद केंद्रों पर ५४५ क्विाटल अनाज

समर्थन मूल्य में किसानों को पहला मौका मिला है जिसमें अपनी मर्जी से खरीद केंद्रों पर अनाज को बेच पा रहा है। उसके बाद भी किसानों की रूचि दिखाई नहीं दे रही है। कटाई खत्म होने के बाद भी खरीद केंद्रों की जगह खुली मंडियों में अनाज को बेचने के लिए जा रहे है।

Farmers getting upset in slot systems, farmers will be called to sell crops through SMS