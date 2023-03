देर रात हुई आफत वाली बौछारें और बारिश..

शनिवार की देर रात बेमौसम आंधी और बारिश ने किसानों की चिंताए बढ़ा दी है। जिले के कई गांवों में बौछारें और बारिश सुबह तक होती रही है। जहां एक बार फिर अन्नदाताओं के सपने पर प्रकृति ने दखल शुरू कर दिया है। अब किसानों ने कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास कर दिया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है।

Farmers worried due to rain with storm, damage to wheat and mustard crops in many places