जर्जर हो रही ग्रामीण और शहरीय क्षेत्र की बिजली, भगवान भरोस चल रहे जिले के बिजली सबस्टेशन

टीकमगढ़. एक वर्ष से बिजली आपूर्ति की समस्याएं किसी से छुपी नहीं है। खेतों से निकली लाइनों के झूम रहे तार और हल्की हवा तूफान में हो रहे फाल्ट से उपभोक्ताओं की परेशानियां बढऩे लगी है। यहां तक वोल्टेज की घटा बढ़ी से घरेलू उपकरणों से हाथ भी धोना पड़ रहा है। इसके साथ ही जुलाई का बिल १०० रुपए की जगह सैकड़ों और हजारों रुपए में आ गया है।

जिले में डेढ लाख से अधिक उपभोक्ता दर्ज है। जिनके लिए ३४ सबस्टेशन बनाए गए है। उनकेतहत सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। लेकिन प्रतिवर्ष होने वाले रखरखाव में लापरवाही की गई है। जिसके कारण हल्की हवा और तूफान में बिजली गूल हो रही है। इसके साथ ही फाल्ट की समस्याएं भी आ रही है। लेकिन स्थाई सुधार का कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं बिजली कम्पनी के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना था इस वर्ष मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण तरीके से नहीं किया गया है। जिसके कारण यह बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्याएं बढ़ रही है।

सबस्टेशनों पर रखी सामग्री भी खराब

जिले के मवई, सरकनपुर, पलेरा, जतारा, बम्हौरीकलां, चंदेरा, गुदनवारा, खरगापुर, चंदेरी, लार खुर्द के साथ अन्य सबस्टेशनों पर बिजली सप्लाई की सामग्री रखी है। लेकिन वह सामग्री काम चलाऊ बनी हुई है। कई बार तो लाइन मेन और सबस्टेशन मास्टरों को जान पर खेलकर ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद भी मुख्य स्थानों की व्यवस्थाओं में लापरवाही की जा रही है।

बढ़कर आए बिल, परेशान हो लोग

आलपुर निवासी रमेश यादव, शंभू यादव, बम्हौरीकलां अमर सिंह दांगी, श्यामलाल अहिरवार, कनेरा रामबगस कुशवाहा, मुलायम पाल ने बताया कि मनमाने तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है। उसके बाद भी हजारों रुपए के बिल थमाएं जा रहे है। सबसे अधिक समस्या फाल्ट की आ रही है। रखरखाव भी नहीं किया गया है।

खेतों में झूम रहे घरेलू और बढ़ी लाइन के तार

पौटेया निवासी अरवेद्र सिंह राजपूत, मनोज राजपूत बताया कि घरेलू और बढ़ी लाइन के तार मकानों की छतों के ऊपर से निकले है। तेज आंधी और तूफान से चिंगारियां भी निकलती है। कई बार तो घर में से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मामले की जानकारी बिजली कम्पनी के अधिकारियों को भी दी। लेकिन मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।





Faults in the rain, consumers getting upset due to increase in bills