राशन दुकानों पर पहुंचा कंकड़ और मिट़्टी मिला गेहूं, एसडीएम को नहीं जानकारी

जतारा क्षेत्र में राशन दुकानों पर जबलपुर जिले के निरेंद्रपुर बछोड़ा केंद्र पर खरीदा गया २०२०-२१ समर्थन मूल्य का गेहूं परिवहन किया गया है। वहीं गेहूं सहकारी राशन विक्रेताओं द्वारा वितरण किया गया है। जिसमें कंकड और मिट्टी मिला गेहूं निकल रहा है। जिसका विरोध उपभोक्ताओं द्वारा किया गया।

Fertilizer officer stopped wheat mixed with pebbles and soil, distribution being done at many shops