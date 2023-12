शहर को स्वच्छ बनाने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर लगाए थे लोहे के संकेतक बोर्ड

नगरपालिका द्वारा शहर के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर कचरा न फैलाने के साथ अन्य के लिए चेतावनी बोर्ड खड़े किए थे। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर ५०० रुपए का जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए गए थे और दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन उन्हीं स्थानों पर कचरा फैलाया जा रहा है।

Fine will be imposed for spreading garbage and filth at other places