मुख्य आरोपी घर चल सकता है बुल्डोजर

शुक्रवार को कुण्डेवर रोड स्थित पीजी कॉलेज के पास असामाजिक तत्वों द्वारा दहशत बनाने को लेकर हवाई फाइयरिंग की घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद पीडि़त पारस बुंदेला द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा कि कुछ लोगों द्वारा हवाई फ ायरिंग की गई है।

Firing in air for panic can be costly