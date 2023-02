बरेठी वन क्षेत्र में मृत नीलगाय के मामले को दबाने की कोशिश में वन कर्मचारी

3 दिन पहले मोहनगढ़ क्षेत्र के बनगांय बीट रामनगर के पास एक नीलगाय मृत अवस्था में मिली थी। उसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई। वहां पर पहुंचे कर्मचारियों ने मृत नीलगाय को बुंदेला हार में दफनाया। दूसरे दिन मामले की चर्चा फैली तो मृत नीलगाय को गड्ढे निकलवाया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया, फिर ५०० रुपए में उसका मास बेचा गया।

First buried, then taken out from the ground and got postmortem done, after that burnt the rest of the remains