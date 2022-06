कॉलेज में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण, फीस जमा करने के लिए खोला जाएगा पोर्टल

स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरु हो गई थी। मंंंंगलवार को प्रथम सेमेस्टर की प्रथम प्रवेश सूची आ गई है। यह प्रक्रिया 17 मई से 30 जून तक चलाई गई थी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में इस बार अधिकतम उम्र का कोई बंधन नहीं रखा गया और छात्रों के लिए कई सुविधाएं भी दी गई।



टीकमगढ़. स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरु हो गई थी। मंंंंगलवार को प्रथम सेमेस्टर की प्रथम प्रवेश सूची आ गई है। यह प्रक्रिया 17 मई से 30 जून तक चलाई गई थी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में इस बार अधिकतम उम्र का कोई बंधन नहीं रखा गया और छात्रों के लिए कई सुविधाएं भी दी गई। जिले के 8 कॉलेजों में प्रथम चरण के बाद सीएलसी प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण आयोजित होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया ६ जून को पूर्ण हो गई है।

जिले के पीजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, बल्देवगढ़ महाविद्यालय, पलेरा महाविद्यालय, जतारा महाविद्यालय, लिधौरा महाविद्यालय, मोहनगढ़ महाविद्यालय में २ हजार 9०7 छात्रों का प्रथम चरण में प्रवेश के लिए सूची में नाम आ गया है। इसके साथ ही स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ६7३ छात्रों को सूची में नाम आ गया है। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम, कॉमर्स, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी के छात्रों के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसके बाद सीएलसी राउंड चलाए जाएगें। जिसमें छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

ऐसे की गई प्रक्रिया

प्रबंधन का कहना था कि कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग सीएलसी से पहले प्रवेश का सिर्फ एक चरण किया गया है। सीएलसी राउंड में शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही छात्र कई महाविद्यालयों में नाम दर्ज कराए है। इसके साथ ही च्वाइस वेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता स्नातक स्तर पर बहु आगमन एवं निर्गमन का प्रावधान रखा गया है। किसी भी विशेेष परिस्थितियों में यदि छात्रों की पढ़ाई बीच में रह जाए तो अध्ययन अंतराल के बाद वह दोवारा अपनी पढाई जारी करेगा। छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम छोडने, संस्था परिवर्तित करने, विश्वविद्यालय परिवर्तित करने पर उसके द्वारा तत्समय तक अर्जित क्रेडिट वहीं रहेंगा।

यह मिलेगी पात्रता

स्नातक प्रथम वर्ष में कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 40 क्रेडिट प्राप्त कर लेता है तो उसे सर्टिफि केट प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। दो वर्ष अध्ययन के बाद 80 क्रेडिट प्राप्त होने पर डिप्लोमा, तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करने पर डिग्री प्राप्त करने की पात्रता होगी। चतुर्थ वर्ष को 160 क्रेडिट प्राप्त होने पर बैचलर विथ रिसर्च, ऑनर्स की पात्रता होगी। स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाते समय अपने संकाय से एक मुख्य विषय और एक वैकल्पिक विषय के साथ एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चयन करना है।





First phase admission process completed in college, portal will be opened to deposit fees