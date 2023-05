गंदगी से तालाब में मछलियां मरने के बाद जागा प्रशासन

निवाड़ी मछुआ समिति की मांग पर समय रहते स्थानीय प्रशासन नगर के छोटे तालाब की साफ सफाई करवा दिया होता तो मछुआ समिति के सैकड़ों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न नहीं होता। मछुआ समिति ने करीब डेढ़ माह पूर्व नगर के छोटे तालाब से गंदगी व कंबोधिनी घास की साफ सफाई करवाने के लिए प्रशासन को आवेदन दिया था।

