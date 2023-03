वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया माल्यापर्ण

सोमवार को वीरांगना रानी अवंंती बाई लोधी का शहीद दिवस मनाया गया। उसके बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों से शोभायात्रा निकाली गई। आगे घोडा, बग्गी, डीजे के धुन पर युवा थिरके। केसरिया ध्वज लेकर युवा और महिलाएं आगे थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक चौक चौराहा पर पुलिस जवान तैनात थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत उमिता राहुल सिंह लोधी, अध्यक्षता विधायक राहुल सिंह लोधी,

Flag procession on foot, wreaths held at various places in the city