झूठी शिकायत दर्ज करने वालों पर होगी एफआईआर दर्ज

राशन उपभोक्ताओं के नाम पर दूसरों के मोबाइल नम्बर से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। जिसकी जांच में शिकायतकर्ता आपात्र और मोबाइल नम्बर बंद पाए गए है। कई शिकायतें ऐसी भी है जिनका समाधान हो गया, उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पॉर्टल पर दर्ज है।

Food department tightens, now FIR will be filed on false complaints