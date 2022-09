सालों से बंद पड़े सीसीटीवी कै मरे

कृषि उपज मंडी में किसानों की नीलामी की निगरानी करने वाले सीसीटीवी कैमरे तीन साल से बंद पड़े है। ३२ कैमरों में से सात कैमरे चालू है। जो अपने एरिये की सुरक्षा से दूर है। जिसके कारण किसान अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे है।



टीकमगढ़. कृषि उपज मंडी में किसानों की नीलामी की निगरानी करने वाले सीसीटीवी कैमरे तीन साल से बंद पड़े है। ३२ कैमरों में से सात कैमरे चालू है। जो अपने एरिये की सुरक्षा से दूर है। जिसके कारण किसान अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे है। उसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कृषि उपज मंडी में अनाज की निगरानी के लिए वर्षो पहले ३२ सीसीटीवी कैमरों को टीन शैड़ों के साथ अन्य स्थानों पर लगाया था। उनकी देखरेख नहीं होने के कारण के बिले और कैमरे टूट गए है। कई जगहों के तो स्टैंड और कैमरे भी गायब है। मामले की शिकायतें किसानों द्वारा पहले मंडी प्रबंधन से मौखिक की थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही के कारण किसान अपने आपको मंडी में असुरक्षित महसूस कर रहे है।

२५ कैमरे पड़े खराब

कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ अन्य की सुरक्षा के लिए प्रबंधन ने ३२ कैमरों को एक टीन शेड़ में २ से ३ कैमरों को लगाया गया था। उनकी देखरेख नहीं होने के कारण कई कैमरे गायब हो गए है। इसके साथ ही कई शेड़ों के पाइपों पर केबिलों के सहारे लटके हुए है। मंडी प्रबंधन ने २५ कैमरे खराब हो गए है। 7 कैमरे लगातार काम कर रहे है। उन्हें दोवारा चालू करने के लिए सुधार का प्रयास किसी कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

सही दिशा में नहीं लगाए गए कैमरे

मंडी मैदान के टीन शेडों में बारिश के कारण अनाज की निगरानी करने के लिए सही सीसीटीवी कैमरों को लगाया था। लेकिन किसी ने उन कैमरों की निगरानी आसमान की ओर तो किसी की सीधी जमीन की ओर कर दी। उनके द्वारा कोई भी नीलामी की निगरानी नहीं की जा रही है। जहां पर अनाज की नीलामी मनमानी तरीके से चलाई जा रही है। जहां पर किसान ठगा सा महसूस कर रहा है।

टूटे पडे स्टैंड गायब है कैमरे

मंडी मैदान में 8 से अधिक शेड़ बनाए गए है। उन शेडों में दोनों ओर से कैमरे लगाए गए है। कई शेड़ों के कैमरों के स्टैंड तग गायब हो गए है। यहां तक उनके पास आने वाली केबिलें भी दिखाई नहीं दे रही है। प्रबंधन द्वारा उनका कई बार निरीक्षण किया गया। उनके सुधार के निर्देश दिए गए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।





Food grains are being auctioned without monitoring, the supervision of officers and employees away