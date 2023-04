वर्ष २०२२ की पेंटिंग में लगा दिया २०२३ का ठप्पा

Submitted by:

नगरपालिका के पूर्व कार्यकाल २०२२ की पेंटिंग को नए कार्यकाल २०२३ का ठप्पा लगा दिया है। उसकी ओवर राइटिंग स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिसकी जानकारी स्वच्छता विभाग के अधिकारी नहीं दे पा रहे है। इसके साथ ही सरकारी विभाग और सडक़ों के किनारे कचरे के ढेर लगे है।

Food supply being done in cleanliness survey