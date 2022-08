तीन दिन भी नहीं टिक पाई मरम्मत वाली नहर, चौथी बार टूटी

तालाब जोड़ो अभियान वाली हरपुरा नहर एक ही स्थान से चौथी बार टूट गई है। जिम्मेदारों ने टूटी नहर को सीमेंट की जगह मिट्टी जोड़ा था। जिसके कारण तीन दिनों में ही नहर फिर से रविवार की सुबह टूट गई है।

For five years, the magazine department is showing signs of breaking the canal