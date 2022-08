जिनके नाम से देश की पहचान, उसी पर नहीं जिम्मेदारों का ध्यान

आजादी के बाद टीकमगढ़ और जतारा में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए गए थे। उन्हें देखकर आने वाली पीढ़ी और देश के प्रति प्रेम जागे। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।



टीकमगढ़. आजादी के बाद टीकमगढ़ और जतारा में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए गए थे। उन्हें देखकर आने वाली पीढ़ी और देश के प्रति प्रेम जागे। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिनके नाम से देश की पहचान है, उन्हीं के बनाए गए स्मारक मिटते जा रहे है। टीकमगढ़ के स्मारक स्थल पर गंदगी और शाम होते ही असामाजिक तत्वों का कब्जा जमा रहता है और वहीं जतारा में चारों ओर से खंडित हो गया है। जिनकी शिकायतें भी नगर प्रशासन के साथ प्रशानिक अधिकारियों को दी गई। लेकिन उनके द्वारा मामले में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

टीकमगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर जयस्तम्भ स्मारक बनाया गया है। उस स्तम्भ के ऊपर तीन शेर और नीचे अशोक चिन्ह लगा हुआ है। उसके चारों ओर बाउंड्रीबाल और लोहे की रैलिंग लगी है। लेकिन उसके अंदर शाम होते ही असामाजिक तत्व अपना कब्जा जमा लेते है। वहां पर खाली शराब की बोतले और कचरा पड़ा हुआ है। उसके अंदर कई प्रकार के पेड़ और चारा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उसके बाहर चारो ओर अवैध पार्किंग बना दी गई है। जहां पर सभी प्रकार के वाहनों का जमावड़ा बना रहता है।

खो रहा अस्तृत्व, देश की शान पर दिया जाए ध्यान

स्थानीय लोगों का कहना था कि नगरपालिका द्वारा इस राष्ट्रीय चिन्ह स्मारक की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा ना तो वहां की साफ-सफाई की जाती है और ना ही असामाजिक तत्वों को रोका जाता है। उसका रंगरोगन भी खराब हो रहा है। एक बार नगर के समाजसेवी विकास यादव ने ज्ञापन देकर प्रशासन से मांग की थी। वहां पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद साफ-सफाई और रंगरोगन किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर प्रशासन भूल गया है।





Fractured national monument in Jatara and occupied by anti-social elements in Tikamgarh