एक दर्जन से अधिक अपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुल्डोजर

बुधवार को कुलुआ गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को मुक्त करने के लिए आरोपी विनय पुत्र रामरतन राय के मकान और फार्म हाउस पर बुल्डोजर चलाया है। शाम तक जिला प्रशासन ने कार्रवाई करके ४० लाख रुपए की कीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है।



टीकमगढ़/ निवाड़ी. बुधवार को कुलुआ गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को मुक्त करने के लिए आरोपी विनय पुत्र रामरतन राय के मकान और फार्म हाउस पर बुल्डोजर चलाया है। शाम तक जिला प्रशासन ने कार्रवाई करके ४० लाख रुपए की कीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है।

जिले के धोखाधड़ी, आदतन अपराधी, बलात्कार जैसे आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उस अभियान में कुलुआ नाले की सरकारी जमीन १०५० वर्गफिट को हटाने के लिए बुधवार को सुबह से जेसीबी और पुलिस बल पहुंच गया था। निर्देश के बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन को मुक्त कर दिया है। बताया गया कि आरोपी विनय पुत्र रामरतन राय द्वारा आसपास के निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी जिले में करीब 16 मामले दर्ज हैं, बरुआ नाले के किनारे अपराधी द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा करे आलीशान मकान और फ ार्म हाउस का निर्माण कर लिया। कलेक्टर तरुण भटनागर और एसपी तुषारकांत विद्यार्थी के निर्देशन में एसडीओपी राकेश मरकाम, एसडीओपी आशुतोष पटेल के नेतृत्व में तहसीलदार निकेत चौरसिया, थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ यादव, उपनिरीक्षक गोपाल सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक बृजेश खरे, पटवारी विशेष साहू द्वारा पुलिस एवं राजस्व अमले के साथ मिलकर धोखाधड़ी के आदतन अपराधी, महिलाओं के साथ ठगी, गैंगरेप के आरोपी विनय राय निवासी कुलुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी के कुलुआ गांव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके पक्के आवासीय निर्माण तोड़कर हटाया गया है।

Fraud, habitual offender, cheating, gang-rape along with others was a criminal