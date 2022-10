चलती बस में महिला को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का किया मामला दर्ज

दिगौड़ा थाने के बिजरावन गांव के पास चलती बस में अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी थी। जिससे घायल पार्वती मिश्रा को दो जगहों पर गोली लगी थी। सोमवार को ऑपरेशन को गोलियों को बाहर निकाला गया है। उनकी स्थिति काबू में बताई गई। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम, एएसपी, मोहनगढ़, बंधा चौकी पुलिस के साथ दिगौड़ा पुलिस पहुंची।



टीकमगढ़.दिगौड़ा थाने के बिजरावन गांव के पास चलती बस में अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी थी। जिससे घायल पार्वती मिश्रा को दो जगहों पर गोली लगी थी। सोमवार को ऑपरेशन को गोलियों को बाहर निकाला गया है। उनकी स्थिति काबू में बताई गई। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम, एएसपी, मोहनगढ़, बंधा चौकी पुलिस के साथ दिगौड़ा पुलिस पहुंची। उनके द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है। संदिग्धों से पूछतांछ की जा रही है। अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक मैनेजर अरविंद सिंह और घायल पार्वती मिश्रा का एक साल से विवाद चल रहा है।

रविवार की शाम करीब 6. 30 बजे जतारा से मोहनगढ़ जाने वाली यादव बस में एक महिला पार्वती मिश्रा पती उमाकांत मिश्रा सवार होकर अपने घर बिजरावन जा रही थी। उसी दौरान चलती बस में जैसे ही बिजरावन की नदी के पास पहुंची तो बैठे दो अज्ञात हमलावरों ने महिला के ऊपर गोली चला दी। अज्ञात हमलावरों द्वारा चलाई गई एक गोली महिला के हाथ में लगी और दूसरी गोली महिला के सीने में जा लगी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी हिमांशु चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डायल हंड्रेड से घायल महिला को उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने पर घायल महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफ र किया गया। डॉक्टरों ने महिला के सीने में लगी हुई गोली को ऑपरेशन से बाहर निकाल लिया है और महिला की हालत काबू में बताई जा रही है।

FSL team reached the spot, police of five police stations along with ASP