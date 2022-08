देश में चले अभियान के बाद व्यवस्था एक बार फि र से पुराने ढर्रे पर लौटी

नगरपालिका क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए सक्रियता बनाई गई है। लेकिन वह सक्रियता लचर होती जा रही है। शहर की प्रत्येक गलियां और मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए है।

Garbage heaps are being exposed to the cleanliness campaign