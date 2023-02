125 रुपए में दे रहे 100 का स्टाम्प, खुलकर हो रही ब्लैकमेलिंग

Submitted by:

कलक्ट्रेट, तहसील परिसर के साथ झांसी रोड पर स्टाम्प वेंडरों द्वारा स्टाम्प के कीमतों से अधिक राशि वसूली जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब पत्रिका रिपोर्टर ग्राहक बनकर आधा दर्जन से अधिक स्टाम्प बेंडरों के पास स्टाम्प लेने पहुंचा।

Get license to sell at government prices